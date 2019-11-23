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Kolombiya'daki genel grev protestolarında 3 kişi öldü; hükümet diyalog masasına oturmak istiyor
6 saat önce
Kolombiya'da çeşitli sektörlerin genel grev kararı almasının ardından binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolarda, 3 sivil hayatını öldü, 122 kişi yaralandı.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, hükümetin sosyal ve siyasi kesimlerle diyalog masasına oturacağını açıkladı
Kolombiya'da çeşitli sektörlerin genel grev kararı almasının ardından binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolarda, 3 sivil hayatını kaybetti, 122 kişi yaralandı. Bunun üzerine Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque diyalog çağrısında bulundu.
İşçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nın çağrısıyla alınan genel grev kararının ardından cuma günü başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:49
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