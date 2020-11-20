Kolombiya'daki hükümet karşıtı protestolara binlerce kişi katıldı - Son Dakika

Kolombiya'da binlerce işçi ve öğrenci, Ivan Duque hükümetini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Eylül ayında gerçekleşen hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybeden 7 kişiyi anmak ve Ivan Duque hükümetini protesto etmek için dün binlerce işçi ve öğrenci ülkenin çeşitli şehirlerinde sokaklara döküldü. Gösterilerde, üzerlerinde "yardım et" anlamına gelen S.O.S. yazan siyah bayraklar ile tabut şeklinde kartonlar ve pankartlar kullanılması dikkat çekti. Hükümet yetkilileri, ülkenin büyük şehirlerinde gerçekleşen son yürüyüşler hakkında kamuoyuna açıklamada bulunmadı.

PROTESTOLAR GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞLAMIŞTI

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar ilk olarak geçtiğimiz yıl başlamıştı. Geçen yıl başkent Bogota'da Dilan Cruz adlı 18 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından hükümete karşı tepkiler çığ gibi büyümüştü. Eylül ayında Dilan Cruz'un anısına düzenlenen gösteride protestocular polisle çatışmış, çıkan arbede de 7 kişi hayatını kaybetmişti. Tepkilerin hedefindeki isim ülkenin Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, olaylar üzerine yaptığı açıklamada, Cruz'un ölümünün kendisini de derinden üzdüğünü söyleyerek; protesto liderleriyle taleplerini tartışmak üzere bir araya geleceğini duyurmuştu.

PROTESTOCULARIN HÜKÜMETTEN TALEPLERİ

Protestocular hükümetten sağlık hizmetlerinde iyileştirmeler, küçük işletmeler için yardım ve işsizler için temel ücret gibi taleplerde bulunuyor. Göstericiler ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarının kontrolünü ele geçirmek için rekabet eden yasa dışı silahlı grupların varlığı nedeniyle cinayet oranının arttığı kırsal topluluklar için daha fazla koruma çağrısında bulunuyor.

(İHA)