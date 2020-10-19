Kolombiya'daki "Minga" yerli toplulukları Bogota'da - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
'Minga' yerlilerinin karavanlarla şehre gidişi
Yerli topluluklardan detaylar
Minga yerlilerinin şehir merkezine girişi
Yerlileri karşılayan insanlar
Yerlilerin Bogota Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen yere yerleşmesi
Çadırlardan detaylar
BOGOTA - Kolombiya'daki 'Minga' olarak adlandırılan yerli topluluklar, hükümetten çeşitli haklar talep etmek amacıyla 600 kilometrelik seyahatlerini tamamlayarak başkent Bogota'ya vardı. Minga yerlilerini taşıyan karavan binlerce insan tarafından karşılandı.
- Kaynak: AA
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