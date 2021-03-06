Kolombiya'daki Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcular iki altın madalya kazandı
06.03.2021 10:33
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcular iki altın madalya elde etti.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcular iki altın madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ikinci gününde gençler kategorisinde 55 kiloda Besra Duman 117 kiloluk kaldırışıyla, kadınlar 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar ise 105 kiloluk kaldırışıyla ilk sırada yer aldı.
Kupada müsabakalar, 8 Mart Pazartesi günü sona erecek.
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