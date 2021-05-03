Kolombiya'daki protestoların bilançosu belli oldu: 17 ölü, 846 yaralı - Son Dakika

Kolombiya'daki protestoların bilançosu belli oldu: 17 ölü, 846 yaralı

03.05.2021 21:32
Kolombiya'daki protestoların bilançosu belli oldu: 17 ölü, 846 yaralı, System.String[]

Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque'nun "Sürdürülebilir Dayanışma Yasası" adı altında çıkarmayı planladığı vergi reform paketi nedeniyle başlayan protestolarda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 846 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque'nun "Sürdürülebilir Dayanışma Yasası" adı altında çıkarmayı planladığı vergi reform paketi nedeniyle başlayan protestolarda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 846 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk sokaklara dökülmüş, ulusal grev kararı alınan ülkede birçok kentte polis ve göstericiler arasında çatışma çıkmıştı. Protestolar sonucu Devlet Başkanı Duque, geri adım atarak "Sürdürülebilir Dayanışma Yasası" adı altında çıkarmaya planladığı vergi reform paketini geri çekmişti.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 28 Nisan'dan bu yana devam eden protestolarda 1'i polis 16 sivilin hayatını kaybettiği, 306'sı sivil olmak üzere 846 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık ayrıca, protestolar sırasında 69 otobüs durağı, 36 ATM, 94 banka şubesi, 14 gişe, 313 ticari kuruluşta hasar meydana geldiğini açıkladı. Protestolar sırasında 431 kişinin gözaltına alındığını belirten yetkililer, hükümetin orduyu protestolardan en çok etkilenen şehirlerde konuşlandırılmasını emrettiğini aktardı.

Şiddet olaylarını FARC organize etti iddiası

Savunma Bakanı Diego Molano ise yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının 2016 yılında imzalanan barış anlaşmasından ayrılan sol görüşlü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı muhalif gruplar tarafından organize ve finanse edildiğini iddia etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Amerika Kıtası Direktörü José Miguel Vivanco yaptığı açıklamada, şiddetten en çok etkilenen şehirlerden olan Cali'de 1 kişinin polis tarafından öldürüldüğünün doğrulandığını ifade etti. Örgüt, protestolar sırasında 940 polis şiddeti vakası yaşandığını aktarırken, polis tarafından 8 göstericinin daha öldürülmüş olabileceğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz eylül ayında Kolombiya'da polis şiddetine karşı başlayan gösterilerde de 13 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi yaralanmıştı.

Maliye bakanı istifasını verdi

Kolombiya Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla, Yardımcısı Juan Alberto Londono ile birlikte vergi reformu protestolarının ardından Duque'ye istifasını sundu. Carrasquilla ve Londono'nun Duque ile görüşmesi bekleniyor. Carrasquilla, şiddetle reddedilen vergi reformu önerisini gündeme getiren kişi olarak biliniyor.

Reform asgari ücretliyi etkileyecekti

Vergi reformu ile birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacaktı. Reform ile çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması bekleniyordu. Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık ücretin 200 doların altına düşeceği öngörülüyordu.

Reform paketi ile ürün ve hizmetler için KDV'nin artırılması ve vergi mükellefi sicilinin genişletilmesi ile hükümetin 6.8 milyar dolar vergi toplaması hedefleniyordu. Toplanacak vergiler ile salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi planlanıyordu. - BOGOTA

Kolombiya'daki protestoların bilançosu belli oldu: 17 ölü, 846 yaralı

Kolombiya, Reform, Polis, Vergi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kolombiya'daki protestoların bilançosu belli oldu: 17 ölü, 846 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel         
23:52
Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti         
23:27
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı         
23:11
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek         
22:34
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış         
22:02
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü         
18:01
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 00:09:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kolombiya'daki protestoların bilançosu belli oldu: 17 ölü, 846 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement