Kolombiya'daki restoran hamburgeri gerçek altınla yapıyor - Son Dakika

Kolombiya'daki restoran hamburgeri gerçek altınla yapıyor
10.12.2020 09:36
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Restoran şefinin hamburger hazırlaması Hazırlanan hamburger üzerine yenilebilir altın yaprakları yapıştırılması Altın yapraklı hamburger Müşterileri hamburgerin servis edilmesi Restorana gelen müşteriler BOGOTA - Kolombiya'da iki şubesi olan "Toro McCoy" ismindeki restoran, yeni...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Restoran şefinin hamburger hazırlaması
Hazırlanan hamburger üzerine yenilebilir altın yaprakları yapıştırılması
Altın yapraklı hamburger
Müşterileri hamburgerin servis edilmesi
Restorana gelen müşteriler BOGOTA - Kolombiya'da iki şubesi olan "Toro McCoy" ismindeki restoran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni normalleşme sürecinde müşterilerin ilgisini çekebilmek için menüsündeki hamburgerleri 24k yenilebilir altın yaprakları ile süsleyerek servis ediyor.
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