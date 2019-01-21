Kolombiya'daki Saldırıyı Eln Terör Örgütü Üstlendi

Kolombiya
'nın başkenti Bogota'da bir polis okuluna düzenlenen ve 21 kişinin öldüğü bombalı saldırının sorumluluğunu ELN terör örgütü üstlendi. Terör örgütü eylemin, aldıkları silah bırakma kararına karşılık Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin emriyle yürütülen askeri faaliyetlere cevap olduğunu duyurdu.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir polis okuluna saldırı düzenlenmiş ve 21 kişi hayatını kaybetmişti. Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) adlı terör örgütü, aynı zamanda Küba
'nın başkenti Havana
'da devam eden barış görüşmelerinin de bozulmasına neden olan saldırının sorumluluğunu üstlendi. Terör örgütü yaptığı açıklamada, "Bu operasyon; polis tesislerine ve birliklerine karşı yapılmıştır. Yürütülen savaş çerçevesinde yasal bir operasyondur. Savaşçı
olmayan bir mağdur yoktur" dedi.
Havana'daki görüşmeler de kesildi
ELN'ye göre saldırı, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümeti tarafından Noel
'deki tek taraflı ateşkese karşılık, yapılan askeri operasyonlara bir cevap oldu. Yapılan açıklamanın devamında, "Devlet Başkanı barış hareketine gerekli değeri vermedi. Ülke genelinde bize karşı askeri saldırılar düzenlemeye devam etti" denildi. Saldırı, hükümet ile örgüt arasında Havana'da devam eden görüşmelerin kesilmesine de neden oldu. - BOGOTA