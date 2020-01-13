Kolombiya'daki siyasi parti FARC'ın liderine suikast önlendi - Son Dakika
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Kolombiya'daki siyasi parti FARC'ın liderine suikast önlendi

6 saat önce

Kolombiya'da barış anlaşmasıyla silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) lideri Rodrigo Londono'ya yönelik suikast girişimi önlendi.

Kolombiya'daki siyasi parti FARC'ın liderine suikast önlendi, System.String[]

Kolombiya'da barış anlaşmasıyla silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) lideri Rodrigo Londono'ya yönelik suikast girişimi önlendi.

Kolombiya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Valle del Cauca yönetim bölgesi kırsalında Londono'nun ikamet ettiği çiftliğin girişinde durdurulan motosikletli 2 kişinin, bölgedeki güvenlik güçlerine ateş açmasıyla çatışma çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, çatışmada ölü ele geçirilen "Guamby" ve "Conejo" kod adlı iki eski FARC militanının, yeniden silahlanma çağrısı yapan örgütün eski liderleri Ivan Marquez ve Hernan Dario Velasquez tarafından Londono'ya suikast düzenlemek için bölgeye gönderildiği bildirildi.

Barış anlaşmasından sonra büyük bir bölünme yaşayan FARC'tan, olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Eski liderler, silahlanma çağrısı yapmıştı

Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmayı bitiren barış anlaşması müzakerelerinde, örgütün başmüzakereciliğini yapan Ivan Marquez ve örgütün diğer sembolik isimleri, ağustos sonunda yeniden silahlanma çağrısı yapmıştı.

Uzun süre ortalarda görünmeyen Marquez ve Velasquez'in yaptığı silahlanma çağrısında, uyuşturucu ticaretinden tutuklanan ve yüksek mahkemenin kararıyla serbest kaldıktan sonra kayıplara karışan Jesus Santrich de ortaya çıkmıştı.

Santrich, Kolombiya'da 2 yıl önce uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış, bir yıl tutuklu kaldığı sürenin sonunda özel mahkeme tarafından serbest bırakılmış fakat birkaç dakika içinde yeniden gözaltına alınmıştı.

Yargılama süreci, Kolombiya'daki devlet erkleri arasında bir restleşmeye dönen Santrich, son olarak yüksek mahkemenin kararıyla serbest kalmış, parlamentoda yemin ederek Temsilciler Meclisi üyeliğini elde etmişti.

Serbest bırakılması ve Kongreye girmesi büyük tartışmalara sebep olan Santrich, bir anda ortadan kaybolmuştu.

Ülkedeki çatışmaları büyük oranda bitiren barış anlaşması, Küba'da uzun süren müzakerelerin ardından Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 24 Kasım 2016'da eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Londono tarafından imzalanmıştı.

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:58 Kaynak: AA
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