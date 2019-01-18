Son Dakika Haberleri: Kolombiya'daki Terör Saldırısında Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Kolombiya'daki Terör Saldırısında Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

14 dakika önce

Kolombiya'da General Santander Polis Okulu'nu hedef alan bombalı araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Kolombiya'daki Terör Saldırısında Ölü Sayısı 21'e Yükseldi, System.String[]
Kolombiya'da General Santander Polis Okulu'nu hedef alan bombalı araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Polis Teşkilatı, 3 gün yas ilan edilen ülkenin başkenti Bogota'nın güneyindeki polis okulu saldırısına ilişkin son bilgileri yazılı açıklama ile paylaştı.

Açıklamada, terör eyleminde aralarında saldırganın da yer aldığı 21 kişinin öldüğü bildirildi.

Saldırıda 68 kişinin yaralandığının belirtildiği açıklamada 58 yaralının taburcu edildiği aktarıldı.

Polisin, Kolombiyalılardan saldırıya ilişkin bildiklerini paylaşmasını istediği vurgulanırken, olayın faillerinin yakalanacağının altı çizildi.

General Santander Polis Okulunu hedef alan bombalı araç saldırısına ilişkin Bogota Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sekreterliğinin paylaştığı son bilgilerde 11 kişinin öldüğü, 87 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:28 Kaynak: AA

Polis, Kolombiya, Güncel
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