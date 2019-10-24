Son Dakika Haberleri: Kolombiya'daki Venezuelalı sayısı, 1,5 milyona yaklaştı
Son Dakika Güncel Kolombiya'daki Venezuelalı sayısı, 1,5 milyona yaklaştı

Kolombiya'daki Venezuelalı sayısı, 1,5 milyona yaklaştı

1 saat önce

Kolombiya'daki Venezuelalı göçmen sayısının 1,5 milyona yaklaştığı duyuruldu.

Kolombiya'daki Venezuelalı sayısı, 1,5 milyona yaklaştı, System.String[]

Kolombiya'daki Venezuelalı göçmen sayısının 1,5 milyona yaklaştığı duyuruldu.

Kolombiya, siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle ülkelerini terk eden ve bölge ülkelerinde iş ve yeni bir hayat arayışına girişen Venezuelalıların en yoğun tercih ettikleri ülke olmaya devam ediyor.

Kolombiya göç idaresi Migracion'dan ülkedeki Venezuelalıların durumuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, göçmenlerin sayısının 1,5 milyona yaklaştığı, Venezuelalıların yoğun olarak ülkedeki yönetim bölgelerinin başkentlerini tercih ettikleri belirtildi.

Ülkenin, nüfusu 7 milyonu aşan başkenti Bogota'daki Venezuelalı göçmen sayısının 357 bini aştığına değinilen açıklamada, sınır kenti Cucuta'da yoğun bir Venezuelalı varlığı bulunduğu, bu kenti Barranquilla, Medellin ve Calii'nin izlediği ifade edildi.

Cucuta'dan günde 32 bin Venezuelalının giriş yaptığına dikkati çekilen açıklamada, kaç Venezuelalı'nın geri döndüğüne değinilmedi.

Ülkedeki 315 bin Venezuelalıya serbest dolaşım kolaylığı sağlayan kart verildiği bildirilen açıklamada, 340 binden fazla Venezuelalının ise Kolombiya'da 15 gün kalmak üzere kayıt altına alındığı ifade edildi.

Bu yıl 4 binden fazla Venezuelalıya çeşitli yaptırımlar uygulandığı, bin 500'e yakın Venezuelalı'nın da sınır dışı edildiği bildirilen açıklamada, bu tedbirlerin nedenlerine ilişkin detay verilmedi.

Kolombiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:34 Kaynak: AA
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