Son Dakika › Güncel › Kolombiya'daki Venezuelalılar karantinanın ardından ülkelerine dönüyor - Son Dakika
Kolombiya'daki Venezuelalılar karantinanın ardından ülkelerine dönüyor
6 saat önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel karantina uygulamasının ardından, Kolombiya'ya göç etmiş Venezuelalılar para kazanmanın imkansızlaşması üzerine ekonomik durumu iyi olmayan kendi ülkelerine geri dönüş için yola koyuldular.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel karantina uygulamasının ardından, Kolombiya'ya göç etmiş Venezuelalılar para kazanmanın imkansızlaşması üzerine ekonomik durumu iyi olmayan kendi ülkelerine geri dönüş için yola koyuldular.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:08 Kaynak: AA
Son Dakika Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin