Kolombiya'daki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika

Kolombiya'da hafta başındaki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 21'e çıktı.
Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Magdalena eyaletinde 6 Temmuz'da bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada, tankerden yakıt almaya çalışırken ölenlerin sayısı 21'e ulaştı.
Hastanede tedavi altındaki durumları ağır olan bazı yaralılar, uçakla başka şehirlerdeki hastanelere nakledildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.