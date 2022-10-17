Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 10 bini aşkın göçmen sınıra yığıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 10 bini aşkın göçmen sınıra yığıldı

17.10.2022 05:42
Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 10 bini aşkın göçmen sınıra yığıldı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyindeki Antioquia yönetim bölgesinde, çoğunluğu Haitili 10 bini aşkın göçmenin ABD'ye gitmek için sınıra yığıldığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyindeki Antioquia yönetim bölgesinde, çoğunluğu Haitili 10 bini aşkın göçmenin ABD'ye gitmek için sınıra yığıldığı bildirildi.

Ülkelerindeki içi karışıklıklar ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle Necocli kasabasına gelen 10 binden fazla göçmen, ABD'ye ulaşmak için Kolombiya Panama sınırını geçmek istiyor.

Yetkililer, kasabanın kapasitesinin çok üstünde bir nüfus yoğunluğuna ev sahipliği yaptığını belirterek, yetersiz beslenme ve sağlık koşulları nedeniyle durumun her geçen gün kötüleştiğine dikkati çekti.

Necocli temsilcisi Wilfredo Menco Zapata, basına yaptığı açıklamada, yetkililere yardım çağrısında bulunarak, "Şu anda ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Özel ihtiyaçları olan çok sayıda göçmen var, onlara gerekli yardım sağlanmıyor ve bu insanların çoğu çok tehlikeli koşullarda, yetersiz beslenme sorunları yaşıyor. Yiyecek, barınak ve çocuk bezi sıkıntısı had safhadadır." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 bin göçmenin Panama sınırını geçmek için iskelelerde beklediği kasabada, insanların çoğunluğunun plajlardaki çadırlarda kaldığı görülüyor.

Darien Boşluğu

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı bir doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.

Göçmenler, çeşitli tehlikelilerin yanı sıra insan kaçakçılarının tehditlerine rağmen önce Panama'ya, ardından Guatemala'ya oradan da Meksika'ya geçerek ABD'ye ulaşmayı hayal ediyor.

YORUMLAR
500
Analiz: ABD'de Gelecek Yıl Çok Daha Fazla İş Kaybı Bekleniyor Analiz: ABD'de Gelecek Yıl Çok Daha Fazla İş Kaybı Bekleniyor ABD'nin yeni göçmen politikası sonrası Venezuelalı göçmenler Kolombiya'daki terminallerde yoğunluk oluşturdu ABD'nin yeni göçmen politikası sonrası Venezuelalı göçmenler Kolombiya'daki terminallerde yoğunluk oluşturdu
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Kolombiya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 10 bini aşkın göçmen sınıra yığıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:41 TRT'nin yeni dizisi Yürek Çıkmazı'ndan ilk fragman: Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak
08:32 Almanya'da enerji krizi büyüyor: Hastanelerimiz kapanabilir
08:15 Tabancayla oynarken kendini kasığından vurdu! Yoldan geçen hurdacı fark etti
08:17 Ebru Polat bir paket sakıza 900 lira ödedi! Sosyal medyada tepki yağdı
08:06 Maden faciasından 3 gün önce! İşte madencilerin son fotoğrafı...
07:47 Rusya kamikaze drone ile vurdu! Ukrayna'nın başkentinde halka çağrı yapıldı: Sığınaklara gidin
07:45 Biri Justin Bieber'ın eşi diğeri eski sevgilisi! Sarmaş dolaş poz verdiler
00:59 Dünyanın en uzun yaşayan insanlarından biri! Bitlisli Zaro Ağa'nın hikayesi şaşırtıyor
00:35 Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın Fatma Girik'le ilgili büyük pişmanlığı: Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım
17:56 Feci patlama sonrası 6 arkadaşını kurtardı! Maden şehidi, diğer arkadaşları için geri dönmüş fakat oksijeni bitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 09:10:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 10 bini aşkın göçmen sınıra yığıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement