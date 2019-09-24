Son Dakika Haberleri: Kolombiya'dan Falcao tepkisi: "3 dakika oynatılması saygısızlık"
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Kolombiya'dan Falcao tepkisi: "3 dakika oynatılması saygısızlık"

2 gün önce

Kolombiya medyası, Yeni Malatya deplasmanında yedek soyundurulan ve sadece 3 dakika oynayabilen Radamel Falcao'ya saygısızlık yapıldığını savundu.

Kolombiya'dan Falcao tepkisi:

Kolombiya medyası, Yeni Malatya deplasmanında yedek soyundurulan ve sadece 3 dakika oynayabilen Radamel Falcao'ya saygısızlık yapıldığını savundu. Publimetro, " Galatasaray'da Falcao'ya saygısızlık" başlığını atarak, son dakikalarda sahaya sürülmesine tepki verdi. Yayın organı, Falcao'nun Jimmy Durmaz'dan sonra tercih edilmesini de eleştirdi. Alerta Bogato, "Galatasaray'da Falcao için beklenmedik karar" diye başlık atarken Alerta Bogato da  Falcao'nun 3 dakikada skoru değiştirecek bir şey yapamadığını belirtti.

Radamel Falcao, Kolombiya, Malatya, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:00 
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