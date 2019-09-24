Kolombiya'dan Falcao tepkisi:

Kolombiya medyası, Yeni Malatya deplasmanında yedek soyundurulan ve sadece 3 dakika oynayabilen Radamel Falcao'ya saygısızlık yapıldığını savundu. Publimetro, " Galatasaray'da Falcao'ya saygısızlık" başlığını atarak, son dakikalarda sahaya sürülmesine tepki verdi. Yayın organı, Falcao'nun Jimmy Durmaz'dan sonra tercih edilmesini de eleştirdi. Alerta Bogato, "Galatasaray'da Falcao için beklenmedik karar" diye başlık atarken Alerta Bogato da Falcao'nun 3 dakikada skoru değiştirecek bir şey yapamadığını belirtti.