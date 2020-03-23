Kolombiya'dan gelen 10 kişi Bolu'da karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Genel Kolombiya'dan gelen 10 kişi Bolu'da karantinaya alındı - Son Dakika

Kolombiya'dan gelen 10 kişi Bolu'da karantinaya alındı

6 saat önce

Kolombiya'dan gelen 10 kişi Bolu'da karantinaya alındı Kolombiya'dan Türkiye'ye getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kolombiya'dan gelen 10 kişi Bolu'da karantinaya alındı

BOLU - Kolombiya'dan Türkiye'ye getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor. 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek karantina altına alınacağının açıklanmasının ardından sabah saatlerinde Kolombiya'da yaşayan aralarında öğrencilerin de olduğu 10 kişi Bolu'ya getirildi.

İstanbul Havaalanı'ndan otobüslerle Bolu'ya getirilen vatandaşlar, geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta, Kolombiya'dan gelenler kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildiler.

Bolu'da, Yunanistan ve Kolombiya'dan gelenlerle birlikte karantina altına alınan kişi sayısı toplam 49 oldu.

Kolombiya'dan gelen 10 kişi Bolu'da karantinaya alındı

Kolombiya, Türkiye, Bolu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:47 Kaynak: İHA

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