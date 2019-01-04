Son Dakika Haberleri: Kolombiya'dan Venezuela'ya Eln Sorusu

Kolombiya'dan Venezuela'ya Eln Sorusu

30 dakika önce

Kolombiya, Venezuela'ya, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensuplarının topraklarında varlık gösterip göstermediğini sordu.

Kolombiya'dan Venezuela'ya Eln Sorusu, System.String[]
Kolombiya, Venezuela'ya, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensuplarının topraklarında varlık gösterip göstermediğini sordu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezuelalı makamlardan, topraklarında ELN militanlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmesinin istendiği kaydedildi.

Konunun Venezuela hükümetine, Kolombiya'daki Yüksek Barış Komisyonu ofisinden sözlü olarak iletildiği belirtilen açıklamada, komşu ülkeden, ayrıca örgütün INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan bazı yöneticilerinin bu ülkede görülmesi durumunda gereğinin yapılmasının talep edildiği aktarıldı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, dün Kolombiya'daki Radio W'deki bir programa katılarak, hükümetinin Kolombiya karşıtı hiçbir yasadışı silahlı grubu desteklemediğini vurgulamıştı.

Arreaza ayrıca Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ile arasındaki iletişimsizliğe dikkat çekmiş ve mevkidaşıyla iletişim halinde olmaları gerektiğini ifade etmişti.

Trujillo ise Arreaza'nın açıklamalarının ardından görüntülü bir mesaj yayınlayarak, iki ülke arasındaki diplomatik kanalın açık olduğunu belirtmiş, Kolombiya ve Venezuela'nın ticari ateşelerinin her iki başkentte faaliyet gösterdiklerini hatırlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:36 Kaynak: AA

Venezuela, Kolombiya, Dünya
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