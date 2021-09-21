Kolombiya Devlet Başkanı Duque, BM Genel Kurulu'nda konuştu - Son Dakika

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkesinin son yıllarda hızla artan göç krizi nedeniyle büyük mücadele verdiğini belirterek, 1 milyon 200 bin Venezuelalıya "Geçici Koruma Statüsü" verildiğini açıkladı.

Duque, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile yüzleşmede üç strateji benimsediklerini, bunların sağlık, en savunmasız kişilere bakım ve ekonominin yeniden canlandırılması olduğunu söyledi.

Düzensiz göçle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine değinen Duque, "Zengin bir ülke olmaksızın muazzam bir maliyetle bu zorunluluğu üstleniyoruz. Kurulmuş bağış tabloları aracılığıyla, uluslararası camianın taahhütlerinin seferber edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadele

Duque, Kolombiya'nın iklim değişikliğinin etkileri karşısında en çok tehdit altında olan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Sera gazı emisyonlarımızı yüzde 51 azaltma taahhüdümüzü 2030'a kadar başarmak, yenilenebilir enerjileri arttırmak ve Amazon'un korunması temel hedeflerimizdir." dedi.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Kasım 2016'da yapılan barış anlaşmasının yasal olarak ilerlediğini hatırlatan Duque, eski FARC üyelerinin sivil hayata yeniden kazandırıldığını kaydetti.

Norveç'in ara buluculuğunda Venezuela hükümetiyle muhalefet arasında başlayan müzakereleri değerlendiren Duque, "Venezuela'daki krizin tek çözümü, şeffaf ve özgür seçimlerin yapılması. Bu süreç uluslararası gözlemciler denetiminde garanti edilmelidir." diye konuştu.