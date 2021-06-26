Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu helikoptere ateş açıldı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu başkanlık helikopterine ateş açıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu başkanlık helikopterine ateş açıldı. Kolombiya basınında çıkan habere göre, askeri kaynaklar, Duque'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesine yaptığı gezinin ardından seyahat ettiği helikoptere ateş açıldığını bildirdi. Saldırıda, Duque ve yanındakilerin herhangi bir yaralanmaya maruz kalmadığı belirtildi. Yetkililer, Devlet Başkanı Duque'nin Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Sardinata kenti belediyesine gün içinde bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesine çalışıldığı bildirildi.

Kolombiya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu helikoptere ateş açıldı - Son Dakika

Son Dakika

Şampiyonluk sonrası sevinçten ne yapacağını bilemeyen kaleci, hakeme sarıldı

Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge

Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı

Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti

Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su

Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı

Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak