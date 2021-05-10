Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Ulusal Grev Komitesi ile görüştü - Son Dakika

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Ulusal Grev Komitesi ile görüştü
10.05.2021 21:45
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Genel Görüntüler Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıklaması BOGOTA - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler üzerine başkent Bogota'da Ulusal Grev Komitesi temsilcileri ile toplantı düzenledi.
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Genel Görüntüler
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıklaması BOGOTA - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler üzerine başkent Bogota'da Ulusal Grev Komitesi temsilcileri ile toplantı düzenledi. Başkan Duque, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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