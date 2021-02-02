(BOGOTA)- Kolombiya Donanması, Pasifik Denizi'nden 14 Ceset Çıkardı- Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

(BOGOTA)- Kolombiya Donanması, Pasifik Denizi'nden 14 Ceset Çıkardı- Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

02.02.2021 11:22

- Kolombiya Donanması, Pasifik Denizi'nden 14 ceset çıkardı Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kolombiya Donanması, Pasifik Denizi kıyısında 30 Ocak'ta 2 teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 14 kişinin cesedine ulaştıklarını belirterek, kayıp kişiler için ise aramalara devam...

- Kolombiya Donanması, Pasifik Denizi'nden 14 ceset çıkardı

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

BOGOTA - Kolombiya Donanması, Pasifik Denizi kıyısında 30 Ocak'ta 2 teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 14 kişinin cesedine ulaştıklarını belirterek, kayıp kişiler için ise aramalara devam edildiği bildirildi.

Kolombiya Donanması'ndan verilen bilgiye göre, 30 Ocak'ta Tumaco liman kentinin güneybatısında iki tekne battı. Kolombiya Donanması, Pasifik Denizi kıyısında batan teknede hayatını kaybeden 14 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Kolombiya Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz seferber oldu, 7'si çocuk toplam 14 kişinin cesedine ulaşıldı" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, 30 Ocak'tan bu yana devam eden arama çalışmalarına vatandaşların da katıldığı aktarıldı.

"Ölü ya da diri tüm yolculara ulaşana kadar aramalar durmayacak"

Kolombiya Donanması 72'nci Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Görev Gücü Komutanı Tuğamiral Jose Espitia, batan teknelerin yolcularına ölü ya da diri ulaşılacağına söz vererek, tüm yolculara ulaşılana kadar aramaların durmayacağını belirtti. Kayıp yolcu sayısına ilişkin net bir bilgi verilmezken, Kolombiya basınına yansıyan haberlerde, şu anda en az 15 kişinin kayıp olduğu iddia edildi.

Toplam 50 yolcu olduğu tahmin ediliyor

Her iki tekne de Kolombiya'nın Tumaco liman kentinden Kosta Rika'nın San Jose del Guayabo kentine gitmek üzere yola çıkmıştı. Teknelerden birinde 35, diğerinde 15 olmak üzere toplam 50 yolcu bulunduğu tahmin ediliyor. Yerel yetkililer, tekne enkazlarından çıkarılan cesetlerin hiçbirinde can yeleği olmadığını doğrulayarak, teknelerin kayıtlı olmadığını da bildirdi.

Teknelerin batma nedenine ilişkin net bilgi bulunmamakla birlikte, teknelerin çarpıştığı, dalga nedeniyle alabora olduğu veya kapasitelerinin üstünde yolcu aldıkları için battığı yönünde farklı iddialarda bulunuldu.

İskelede bekleyiş devam ediyor

Hayatını kaybedenlerin aileleri, Belediye Başkanı Maria Emilsen Angulo'nun da bulunduğu Tumaco Turist İskelesi'nde cenazeleri teslim almak için beklerken, kayıp yolcuların aileleri ise iyi bir haber alabilmek için iskeledeki bekleyişlerini sürdürüyor.

(BOGOTA)- Kolombiya Donanması, Pasifik Denizi'nden 14 Ceset Çıkardı- Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
(BOGOTA)- Kolombiya Donanması, Pasifik Denizi'nden 14 Ceset Çıkardı- Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
(BOGOTA)- Kolombiya Donanması, Pasifik Denizi'nden 14 Ceset Çıkardı- Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
(BOGOTA)- Kolombiya Donanması, Pasifik Denizi'nden 14 Ceset Çıkardı- Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kolombiya, Liman, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (BOGOTA)- Kolombiya Donanması, Pasifik Denizi'nden 14 Ceset Çıkardı- Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika


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