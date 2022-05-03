Kolombiya, Dünya Kupası Elemelerinde Taraftarlarının Davranışlarından Dolayı Ceza Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya, Dünya Kupası Elemelerinde Taraftarlarının Davranışlarından Dolayı Ceza Aldı

03.05.2022 12:32
Kolombiya, Dünya Kupası Elemelerinde Taraftarlarının Davranışlarından Dolayı Ceza Aldı

BOGOTA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Dünya futbolunun yönetim organı olan FIFA'nın Pazartesi günkü açıklamasına göre, Kolombiya, 2022 Dünya Kupası elemelerinde taraftarlarının ihlalleri sebebiyle, evinde yapacağı önümüzdeki iki maçı sınırlı seyirciyle oynamak zorunda kalacak.

BOGOTA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Dünya futbolunun yönetim organı olan FIFA'nın Pazartesi günkü açıklamasına göre, Kolombiya, 2022 Dünya Kupası elemelerinde taraftarlarının ihlalleri sebebiyle, evinde yapacağı önümüzdeki iki maçı sınırlı seyirciyle oynamak zorunda kalacak. FIFA Disiplin Kurulu'nun verdiği karara göre, Kolombiya Futbol Federasyonu'na 55.000 İsviçre frangı (56.000 ABD doları) para cezası da verildi. Cezalar, Kolombiya'nın 28 Ocak ve 24 Mart'ta Barranquilla şehrinde kendi sahasında ağırladığı Peru ve Bolivya'ya karşı eleme maçlarındaki ayrımcı ve düzen bozan davranışlar nedeniyle verildi. Güney Amerika'nın Dünya Kupası eleme grubunu altıncı sırada tamamlayan Kolombiya, playoff adaylığından bir puan geri kaldı. Futbolun görülmeye değer bu turnuvası 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynanacak.

YORUMLAR
500
Sri Lanka'da Sivrisinekleri İmha Çalışmalarının Aksaması Sonucu, Dang Humması Vakalarının Artması Muhtemel Gözüküyor Sri Lanka'da Sivrisinekleri İmha Çalışmalarının Aksaması Sonucu, Dang Humması Vakalarının Artması Muhtemel Gözüküyor Lagos'ta Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Lagos'ta Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Dünya Kupası, Kolombiya, Pazartesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Kolombiya, Dünya Kupası Elemelerinde Taraftarlarının Davranışlarından Dolayı Ceza Aldı - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:36 Krem kutusunda kaçırılıyordu! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 12:40:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya, Dünya Kupası Elemelerinde Taraftarlarının Davranışlarından Dolayı Ceza Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement