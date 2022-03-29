Kolombiya Eski Devlet Başkanı Arango, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kolombiya eski Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na katılmak üzere Ankara'da bulunan Arango ve Galatasaray Kulübünün eski futbolcularından Cevad Prekazi, Baran ile bir araya geldi.

Baran, ziyaretteki konuşmasında, tüm dünyayı yakından ilgilendiren iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularına dikkati çekme ve farkındalık oluşturmada, çevreye duyarlı iş, sanat, medya ve spor dünyasının tanınmış isimlerinin etkili olduğunu ifade ederek, Arango ve Prekazi'ye Zirve'ye katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Arango da 1970-1974 yıllarında Kolombiya Devlet Başkanlığı yapan babası Misael Pastrana Borrero'nun ilk Çevre Yasası'nı çıkaran isim olduğunu belirterek, Zirve'de yer almaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Yarın başlayacak Zirve'de, eski devlet başkanları, büyükelçiler ile yabancı kurum ve kuruluşların temsilcileri konuşma yapacak.

İklim değişikliği ve yeşil ekonomi konularına uluslararası bakışın "İklim Değişikliği-Global Stratejiler" başlıklı oturumda ele alınacağı Zirve'de, Nepal Eski Başbakanı Madhav Kumar Nepal, Kuzey Makedonya Eski Devlet Başkanı Prof. Dr. Gjorge Ivanov, Kolombiya Eski Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango, Endonezya 5. Cumhurbaşkanı Megawati Sukarnoputri, Kanada Eski Başbakan Yardımcısı ve Eski Çevre Bakanı Sheila Copps tecrübe ve fikirlerini paylaşacak.