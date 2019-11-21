Son Dakika Haberleri: Kolombiya genel grev nedeniyle sınırlarını geçici kapattı
Son Dakika Güncel Kolombiya genel grev nedeniyle sınırlarını geçici kapattı - Son Dakika

Kolombiya genel grev nedeniyle sınırlarını geçici kapattı

6 saat önce

Kolombiya hükümeti bugün başlayan genel grev nedeniyle bütün kara ve su sınırlarını geçici süreliğine kapatma kararı aldı.

Kolombiya genel grev nedeniyle sınırlarını geçici kapattı, System.String[]

Kolombiya hükümeti bugün başlayan genel grev nedeniyle bütün kara ve su sınırlarını geçici süreliğine kapatma kararı aldı.

El Tiempo gazetesinin haberine göre, Kolombiya Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, genel grev nedeniyle kara sınırları ve limanlardaki gümrük kapılarının, tedbiren 2 günlüğüne kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, "22 Kasım'a kadar ülkenin kara ve deniz sınırları geçişe kapatılacaktır." ifadesi yer aldı.

Yetkililer, bugünden geçerli olmak üzere ülkeye sınırı olan Ekvador, Peru, Brezilya ve Venezuela dahil tüm deniz, nehir ve kara sınır geçişlerinin kapatılacağını söyledi.

Söz konusu önlemin ülkenin farklı şehirlerinde organize edilecek yürüyüş ve gösterilerde güvenliğin sağlanması için alındığı belirtildi.

Tedbir süresince ülkeye hava yolu ile yolcu ve mal trafiği sürecek.

Kolombiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'a özgü mermer ve travertenler 4 kıtada 18 ülkeye ihraç ediliyor
İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 02:18:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolombiya genel grev nedeniyle sınırlarını geçici kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]