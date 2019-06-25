Son Dakika Haberleri: Kolombiya Günü'nde Puerto Candelaria konseri
Son Dakika Güncel Haber

Kolombiya Günü'nde Puerto Candelaria konseri

1 saat önce

Puerto Candelaria grubu, Yapı Kredi bomontiada ve Kolombiya Büyükelçiliği iş birliğiyle organize edilen Kolombiya Günü'nde konser verecek.

Kolombiya Günü'nde Puerto Candelaria konseri, System.String[]
Puerto Candelaria grubu, Yapı Kredi bomontiada ve Kolombiya Büyükelçiliği iş birliğiyle organize edilen Kolombiya Günü'nde konser verecek.
Konser, 14 ülkeyi içeren "Ilogico Turnesi" kapsamında Yapı Kredi bomontiada'da gerçekleşecek.
Avrupa, Amerika ve Asya'da verdiği 60'ın üzerinde konserle Kolombiya ritimlerini milyonlarca kişiye ulaştıran Kolombiyalı grup, İstanbul'da ilk kez sahne alacak.
Kolombiya müziğinin dünyada özel bir yer edinmesine katkı sağlayan Puerto Candelaria grubu, 5 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:06 Kaynak: AA
Yapı Kredi Bankası, Kolombiya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Hande Yener'in bikinili fotoğraflarına beğeni yağdı Başarılı aranjör Mert Ali İçelli'den günlerdir haber alınamıyor Siirt'ten 20 ülkeye bakır ürünler ihraç ediliyor HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den "yeni Anayasa" çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:40:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolombiya Günü'nde Puerto Candelaria konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]