Kolombiya, Honduras ve El Salvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bin 17'ye, Orta Amerika ülkeleri Honduras'ta 1384'e ve El Salvador'da 486'ya yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 367 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 17'ye, vaka sayısı 10 bin 199 artışla 327 bin 850'ye ulaştı.

Böylece Kolombiya'da "salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı" kayda geçti.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 488 artarak toplam 173 bin 727'ye yükseldi.

Honduras'ta ise virüs nedeniyle son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi, böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1384'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 597 artarak 43 bin 794'e çıktı.

El Salvador'da da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 486'ya, vaka sayısı 419 artarak 18 bin 262'ye ulaştı.