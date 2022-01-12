Kolombiya hükümeti, Haiti'deki fahri konsolosunun tehdit aldığını duyurdu - Son Dakika

Kolombiya Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, ülkenin Haiti'deki fahri konsolosunun tehdit aldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Ramirez, fahri konsolosun Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastına katıldıkları iddiasıyla geçen yıl tutuklanan 18 eski Kolombiya askerine insani yardım sağlamaya çalışmasının ardından tehdit aldığını belirtti.

Ramirez, Kolombiya'nın büyükelçiliğinin bulunmadığı Haiti'de 2016'dan beri ülkenin tek temsilcisi olarak bulunan fahri konsolos Julio Cesar Santa Martinez'i hedef alan tehditlerin niteliği ve kim tarafından yapıldığı hakkında ayrıntı vermedi.

Dışişleri Bakanlığı, konsolosun geçen yıl gözaltına alınan eski askerleri birkaç kez ziyaret ettiğini ve onlara Kolombiya'daki akrabaları tarafından gönderilen tuvalet kağıdı ve diğer malzemeleri sağladığını kaydetti.

Kolombiya, geçen yıl evinde silahlı kişiler tarafından vurularak öldürülen Moise cinayetini soruşturmak için Haitili yetkililere yardım teklif etmişti.

Haitili yetkililer, saldırının bir grup eski Kolombiyalı asker tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, Kolombiya hükümeti, eski askerlerin Haiti hapishanelerinde kötü muameleye maruz kaldıklarını savunmuştu.

Ramirez, Ağustos 2021'de, Uluslararası Kızılhaçı mahkumları ziyaret etmeye ve durumlarını belgelemeye çağıran bir mektup göndermiş, eski askerlerden ikisinin işkence gördüğünü ve hiçbirine avukat verilmediğini söylemişti.

Moise suikastı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Moise'nin ölümünden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Ariel Henry de 21 Temmuz 2021'de başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.

Suikasta ilişkin en az 40 kişi gözaltına alınmış ancak hiçbiri resmi olarak suçlanmamıştı.