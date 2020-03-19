Kolombiya, Kovid-19 nedeniyle ülkeye bütün girişleri durdurdu - Son Dakika
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Kolombiya, Kovid-19 nedeniyle ülkeye bütün girişleri durdurdu

6 saat önce

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Kolombiyalılar dahil, ülkeye dışarıdan bütün girişler 30 gün süreyle durduruldu.

Kolombiya, Kovid-19 nedeniyle ülkeye bütün girişleri durdurdu, System.String[]

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Kolombiyalılar dahil, ülkeye dışarıdan bütün girişler 30 gün süreyle durduruldu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan yeni önlemleri açıkladı.

Duque, hafta sonundan itibaren ülkeye Kolombiyalılar dahil, bütün uluslararası yolcuların girişlerinin 30 gün süreyle askıya alındığını bildirdi.

"Acı verici" olarak nitelendirdiği kararı almak zorunda olduklarını ifade eden Duque, ülkeye şimdiye kadar girenlerin de 14 günlük tecrit kuralına uyup uymadıklarını bütün imkanlarıyla denetlemeye çalışacaklarını kaydetti.

Tartışmalara neden olan kararname

Ülkedeki yerel yönetimlerin, kendisiyle koordine olmadan karar almalarını engelleyen ve muhalefetin büyük tepkisine yol açan kararnameye de değinen Duque, kararnamenin, "kibir" ya da "kavga" anlamına gelmediğini ifade etti.

Duque, Bogota Büyükşehir Belediyesinin yarın başlayacağı karantina tatbikatının da gerçekleştirileceğini fakat ufak düzenlemeler yapılmasını istediğini bildirdi.

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:48 Kaynak: AA

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