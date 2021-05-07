Kolombiya, Kübalı diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika

Kolombiya hükümeti, ülkede "uyumsuz faaliyetler" geliştirmekle suçladığı Kübalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Küba'nın "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümlerine aykırı faaliyetler" yürüttüğü savunularak bir diplomatın ülkeyi terk etmesi için 48 saat verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu belirtilen süre içinde Küba Büyükelçiliğinin Birinci Sekreteri Omar Garcia'nın ülkeden ayrılmaması durumunda diplomatik akreditasyonunun yanı sıra vizesinin de iptal edileceği belirtildi.

Küba Dışişleri Bakanlığı ise karara tepki göstererek, diplomatın sınır dışı edilmesini "haksız" ve "düşmanca" olarak nitelendirdi.

Kolombiya'da son zamanlarda devam eden protestoların ve polis şiddetinin uluslararası toplumda büyük tepkiler aldığını hatırlatan Küba makamları, Kolombiya hükümetinin aldığı bu kararla dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığını savundu.

Kolombiya'nın Havana Büyükelçisi Küba Dışişleri Bakanlığına çağrılarak bu karara karşı protesto metni verildi.

Kolombiya'da 10 gündür devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi, yaralı sayısı 900'ü geçti.