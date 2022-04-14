Kolombiya: Moise suikastında eski Kolombiya askerlerinin yargılanması gerekiyor - Son Dakika
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Kolombiya: Moise suikastında eski Kolombiya askerlerinin yargılanması gerekiyor

14.04.2022 11:24
Kolombiya: Moise suikastında eski Kolombiya askerlerinin yargılanması gerekiyor

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, eski Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastında gözaltına alınan eski Kolombiyalı askerlerin yargılanması gerektiğini belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, eski Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastında gözaltına alınan eski Kolombiyalı askerlerin yargılanması gerektiğini belirtti.

Duque yaptığı açıklamada, Haiti'de gözaltına alınan eski Kolombiyalı askerlerin "neredeyse tamamının", Moise'nin evinde uğradığı suikasta dahil olduğunu gösteren kanıt ve tanık olduğunu söyledi.

Bu konuda her zaman bir soruşturma yapılması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Duque, soruşturmanın tamamlandığını ve bunda Kolombiya polisinin katkısının olduğunu kaydetti.

Duque, Moise suikastında gözaltına alınan eski Kolombiyalı askerlerin yargılanması gerektiğinin altını çizerek Haiti'den kaçan, daha sonra yakalanan bir kişinin olaya ne kadar müdahil olduklarını anlattığını aktardı.

Haiti'deki yargı sürecinde Kolombiya'nın "ellerinin bağlı" olduğu ifade eden Duque, "Duruşmanın daha erken tarihe çekilmesi ve gözaltındakiler için minimum şartların sağlanması konusunda diplomatik olarak çalışabiliriz." dedi.

Duque, Kolombiya'nın yapacaklarının bunun ötesine geçemeyeceğini belirterek "Bazı suçlamalar ve tanıklar var." ifadesini kullandı.

Suikasta ilişkin, aralarında 18 Kolombiyalı eski askerin de bulunduğu en az 40 kişi gözaltına alınmış ancak hiçbiri resmen suçlanmamıştı.

Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Moise'nin ölümünden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Ariel Henry de 21 Temmuz 2021'de başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Suikasta ilişkin en az 40 kişi gözaltına alınmış ancak hiçbiri resmen suçlanmamıştı.

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Jovenel Moise, Kolombiya, Haiti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya: Moise suikastında eski Kolombiya askerlerinin yargılanması gerekiyor - Son Dakika


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