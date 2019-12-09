Son Dakika Haberleri: Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğinden "Kolombiya Müziği Yıl Sonu Konseri"
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Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğinden "Kolombiya Müziği Yıl Sonu Konseri"

6 saat önce

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen "Kolombiya Müziği Yıl Sonu Konseri" etkinliği kapsamında Kolombiyalı piyanist Alvaro Posada, başkentte mini konser verdi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğinden

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen "Kolombiya Müziği Yıl Sonu Konseri" etkinliği kapsamında Kolombiyalı piyanist Alvaro Posada, başkentte mini konser verdi.

Büyükelçiliğin ev sahipliğinde Ankara Küçük Tiyatro salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları'na (THY) katkılarından dolayı teşekkür etti.

İki ülke ilişkilerini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Riano, Türkiye ile Kolombiya arasında diplomatik ilişkilerin 60. yılının tamamlandığını, ilişkilerin mükemmel olduğunu söyledi.

Riano, Kolombiya hükümetinin, Türk diplomatlarına sunduğu İspanyolca kursunun ikinci aşamasının da başarıyla sonuçlandığını belirterek, Türkiye Dışişleri Bakanlığına ayrıca teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Kolombiyalı piyanist Alvaro Posada da ülkesinin geleneksel müziğinden eserler çaldı.

Etkinlik sonunda Büyükelçi Riano, Posada'ya çiçek takdim etti. Başkentteki diplomatik misyon temsilcileriyle çok sayıda davetlinin katıldığı program, Kolombiya mutfağının ünlü böreği "empanadanın" ikramıyla sona erdi.

Kolombiya, Türkiye, Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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