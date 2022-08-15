Bogota Yaz Festivali dron şovla sona erdi - Son Dakika
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Bogota Yaz Festivali dron şovla sona erdi

15.08.2022 09:28

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Yaz Fesivali", dron şovla sona erdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Yaz Fesivali", dron şovla sona erdi. 150 dronun yer aldığı ışık gösterisi, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bogota Yaz Festivali dron şovla sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bogota Yaz Festivali dron şovla sona erdi - Son Dakika
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