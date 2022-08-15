Bogota Yaz Festivali dron şovla sona erdi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Yaz Fesivali", dron şovla sona erdi. 150 dronun yer aldığı ışık gösterisi, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.
Kaynak: AA
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