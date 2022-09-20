Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan bir gökdelene, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi yansıtıldı. 2. Elizabeth, dün düzenlenen resmi devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi gökdelen duvarına yansıtıldı - Son Dakika
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