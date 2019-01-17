Son Dakika Haberleri: Kolombiya'nın Başkenti Bogota'da Patlama: En Az Beş Kişi Öldü
BBC

Kolombiya'nın Başkenti Bogota'da Patlama: En Az Beş Kişi Öldü

1 saat önce

Bogota'da bir polis akademisinin önünde meydana gelen patlamada en az beş kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Başkenti Bogota'da Patlama: En Az Beş Kişi Öldü, System.String[]
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da meydana gelen patlamada en az beş kişi öldü. Patlamanın 'bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu' yaşandığı bildiriliyor.

Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa'nın verdiği bilgilere göre patlama, yerel saatle sabah 09.30'da şehrin güneyindeki bir polis akademisinin dışında meydana geldi.

Olayda en az 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Penalosa, 'terör eylemini kınadığını' söyledi ancak yetkililer henüz patlamanın nedenine dair bir açıklama yapmadı.

Kolombiya medyası, dokuz yıldır ilk defa bu kadar büyük bir patlama yaşandığını bildiriyor.

Kolombiya Silahlı Kuvvetler'in sağlık biriminden sorumlu yetkili Fanny Contreras, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada 'aracın aniden neredeyse polislere çarparak okula girdiğini, sonra da patlama meydana geldiğini' söyledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Twitter hesabından "Tüm Kolombiyalılar terörü lanetliyor, teröre karşı mücadelede hepimiz birlik içindeyiz" dedi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:36 

Polis, Kolombiya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönen Genç, Annesine Cinsel Saldırıyla Suçladığı Ambulans Şoförünü Öldürdü Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü

Çifte Cinayetin Zanlısı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti Genç Kadın, Eski Sevgilisiyle Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafları Sosyal Medyadan Silince Ölesiye Dayak Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 21:24:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolombiya'nın Başkenti Bogota'da Patlama: En Az Beş Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]