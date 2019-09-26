Son Dakika Haberleri: Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu
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Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu

1 saat önce

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bazı öğrenci gruplarının düzenlediği gösterilerde en az 8 kişi yaralandı, 65 kişi gözaltına alındı.

Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu, System.String[]

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bazı öğrenci gruplarının düzenlediği gösterilerde en az 8 kişi yaralandı, 65 kişi gözaltına alındı.

Ülkede geçen yıl birkaç ay süren ve zaman zaman şiddete dönüşen gösteriler düzenleyen öğrenciler, uzun bir aranın ardından yeniden sokaklara çıktı.

Geçen yılki eylemlerinde hükümete, eğitime ayırdığı bütçeyi artırması çağrısında bulunan öğrenciler bu kez başkent Bogota'daki şehir üniversitesi Distrital'de görev yapan bir öğretim görevlisinin üniversiteye ait kredi kartıyla şahsi harcamalar yapmasını protesto etti.

Kentteki Distrital, Javeriana ve Pedagoji üniversitelerinde derslere girmeyen öğrenci grupları, protesto için üniversitelerin çevresindeki yolları trafiğe kapattı.

Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD'ın gazlı müdahalesine öğrencilerin taş, molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla karşılık vermesi üzerine başkentin bazı caddeleri savaş alanına döndü.

Sokakta çıkan olaylarda en az 3 kişi, Pedagoji Üniversitesinin içinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Pedagoji Üniversitesinden yapılan açıklamada yaralananların öğrenci olduğu belirtildi.

Bogota Büyükşehir Belediye Başkanı Enrique Penalosa da olaylarda 65 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kolombiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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