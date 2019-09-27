Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu
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Kolombiyalı öğrencilerin başkent Bogota'daki şehir üniversitesi Distrital'de görev yapan bir öğretim görevlisinin üniversiteye ait kredi kartıyla şahsi harcamalar yapmasını karşılık başlattığı protesto gösterileri, bugün de Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:29 Kaynak: AA
Kolombiyalı öğrencilerin başkent Bogota'daki şehir üniversitesi Distrital'de görev yapan bir öğretim görevlisinin üniversiteye ait kredi kartıyla şahsi harcamalar yapmasını karşılık başlattığı protesto gösterileri, bugün de Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde devam etti. Protestolar sırasında polis ve öğrenciler arasında çatışma çıktı. Protestoya polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
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