Son Dakika Haberleri: Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu
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Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu

37 dakika önce

Kolombiyalı öğrencilerin başkent Bogota'daki şehir üniversitesi Distrital'de görev yapan bir öğretim görevlisinin üniversiteye ait kredi kartıyla şahsi harcamalar yapmasını karşılık başlattığı protesto gösterileri, bugün de Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde devam etti.

Kolombiyalı öğrencilerin başkent Bogota'daki şehir üniversitesi Distrital'de görev yapan bir öğretim görevlisinin üniversiteye ait kredi kartıyla şahsi harcamalar yapmasını karşılık başlattığı protesto gösterileri, bugün de Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde devam etti. Protestolar sırasında polis ve öğrenciler arasında çatışma çıktı. Protestoya polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu

Kolombiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:29 Kaynak: AA
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