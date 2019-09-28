Son Dakika Haberleri: Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu
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Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu

1 saat önce

Kolombiyalı öğrencilerin başkent Bogota'daki şehir üniversitesi Distrital'de görev yapan bir öğretim görevlisinin üniversiteye ait kredi kartıyla şahsi harcamalar yapmasını karşılık başlattığı protesto gösterileri, bugün de sokaklarda devam etti.

Kolombiyalı öğrencilerin başkent Bogota'daki şehir üniversitesi Distrital'de görev yapan bir öğretim görevlisinin üniversiteye ait kredi kartıyla şahsi harcamalar yapmasını karşılık başlattığı protesto gösterileri, bugün de sokaklarda devam etti. Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD'ın gazlı müdahalesine öğrencilerin taş, molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla karşılık vermesi üzerine başkentin bazı caddeleri savaş alanına döndü.

Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu

Kolombiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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