Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu
1 saat önce
Kolombiyalı öğrencilerin başkent Bogota'daki şehir üniversitesi Distrital'de görev yapan bir öğretim görevlisinin üniversiteye ait kredi kartıyla şahsi harcamalar yapmasını karşılık başlattığı protesto gösterileri, bugün de sokaklarda devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:30 Kaynak: AA
Kolombiyalı öğrencilerin başkent Bogota'daki şehir üniversitesi Distrital'de görev yapan bir öğretim görevlisinin üniversiteye ait kredi kartıyla şahsi harcamalar yapmasını karşılık başlattığı protesto gösterileri, bugün de sokaklarda devam etti. Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD'ın gazlı müdahalesine öğrencilerin taş, molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla karşılık vermesi üzerine başkentin bazı caddeleri savaş alanına döndü.
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