Chibolo kasabası
Hayvancılık yapan bölge sakinleri
Çiftçi Argebel Rafael de La Rosa ile röportaj
Hayvanlardan detaylar
Rodrigo Carranza ile röportaj
Süt dolu kaplarla kooperatife gelen köylüler
Kooperatifte sütün soğuk taşıma kaplarına aktarılması
Fırından detaylar
İşletmeci kadınların ekmek yapımı
Fırın sahibi ile röportaj
Hazırlanan ekmeklerin bakkala satılması Kolombiya'nın Magdalena kentinde son 10 yılda 15.000 hektarlık arazi "Mağdurlar ve Arazi İadesi Yasası" sayesinde silahlı çatışmalardan etkilenen, hayvancılık ve süt ürünleri üretimiyle geçimlerini sağlayan bölge sakinlerine iade edildi. Bölge sakinleri günlük hayatlarına devam ederken görüntülendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kolombiya'nın Chibolo kasabasında yerlerinden edilen aileler topraklarına geri dönüyor - Son Dakika