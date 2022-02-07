Kolombiya'nın çiçek seralarında "Sevgililer Günü" hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çiçeklerden detaylar

Sera tesisleri (Drone)

-Operasyon direktörü Cesar Vargas ile röportaj

Çiçeklerin paketlenmesi

İşletme müdürü Mariana Arenas ile röportaj

Tesisten detaylar NEMOCON - Kolombiya'nın Nemocon kentinde bulunan Redil Gül Serası'ndaki işçiler yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için ABD'ye gönderilmek üzere üretilen gülleri topluyor. Ülkedeki çiçek endüstrisi, özellikle kadınlar olmak üzere binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Üretilen çiçeklerin %83 ile en büyük alıcısı olan ABD'yi sırasıyla Almanya ve İngiltere takip ediyor. Japonya, ABD ve Fransa gibi ülkelerde, saksı çiçeği ve dayanıklı çiçekler, değişen tüketim ihtiyaçlarına göre önem arz ediyor.