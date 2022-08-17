Kolombiya'nın güneybatısında devam eden çatışmalar nedeniyle 300 kişi göç etti - Son Dakika
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Kolombiya'nın güneybatısında devam eden çatışmalar nedeniyle 300 kişi göç etti

17.08.2022 04:48
Kolombiya'nın güneybatısında devam eden çatışmalar nedeniyle 300 kişi göç etti

Kolombiya'nın güneybatısında, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki çatışmalar nedeniyle 300 kişi yerinden oldu.

Kolombiya'nın güneybatısında, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki çatışmalar nedeniyle 300 kişi yerinden oldu.

Cauca Yönetim merkezine bağlı Almaguer kasabasında, bir süredir FARC mensupları ve ELN arasında yaşanan çatışmalardan bölge halkının olumsuz etkilendiği bildirildi.

Cauca Yaşam ve İnsan Hakları Ağına göre, silahlı grupların yol açtığı çatışmalarda 300 kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Ordunun olaylar üzerine bölgede düzenlediği operasyonlarda bir FARC üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Bölgede çatışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Çatışmalardan El Tambo, Argelia ve Balboa halkının ciddi şekilde etkilendiği ve bölgede eğitime ara verildiği belirtildi.

Kasaba yetkilileri, devletten duruma el koymasını talep ederek güvenliğin sağlanması çağrısında bulundu.

Öte yandan ordunun silahlı gruplara yönelik operasyonunda çok sayıda cephaneliğin ele geçirildiği bildirildi.

Eski FARC muhalifleri ile ELN üyeleri arasında devam eden sürtüşmenin bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin kontrol etme isteğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'nın güneybatısında devam eden çatışmalar nedeniyle 300 kişi göç etti - Son Dakika
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