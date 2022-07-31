Kolombiya'da çiftçiler tüm olumsuzluklara rağmen pamuk hasadına devam ediyor - Son Dakika
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Kolombiya'da çiftçiler tüm olumsuzluklara rağmen pamuk hasadına devam ediyor

31.07.2022 14:26
Kolombiya'da çiftçiler tüm olumsuzluklara rağmen pamuk hasadına devam ediyor

Kolombiya'nın orta batısında, And bölgesinde yer alan Tolima'da çiftçiler tüm zorluklara karşı pamuk üretimine devam ediyor.

Kolombiya'nın orta batısında, And bölgesinde yer alan Tolima'da çiftçiler tüm zorluklara karşı pamuk üretimine devam ediyor.

1980'lere kadar Kolombiya'daki pamuk üretimi ülkedeki ana istihdam kaynaklarından biriydi. Ancak, serbest ticaret anlaşmaları ve yetiştiricilere destek verilmemesi nedeniyle pamuk neredeyse yok olma noktasına kadar gerilemeye başladı.

Ancak Tolimalı yetiştiriciler hala bir gün pazarın yıllar önce olduğu gibi önemli hale geleceği umuduyla çalışıyor.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da çiftçiler tüm olumsuzluklara rağmen pamuk hasadına devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kolombiya'da çiftçiler tüm olumsuzluklara rağmen pamuk hasadına devam ediyor - Son Dakika
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