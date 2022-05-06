Kolombiya'nın Panama'ya açılan kapısındaki küçük kasaba - Son Dakika

Kolombiya'nın Panama sınırında bulunan ve hem Pasifik hem de Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Choco bölgesindeki Unguia kasabası, nehir ve bataklıkları ile dikkat çekiyor. Yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan kasabada yaşayanlar, pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından sosyal hayatın tadını çıkarmaya başladı. Unguia'daki okullar açıldı, kafe ve lokantalar müşteri kabul etmeye başladı. Nehir turu yapanlar, kasabanın çevresindeki vahşi yaşamı izleme fırsatı bulurken oyun alanları ve okul bahçeleri futbol tutkunu Kolombiyalı çocukları ağırladı.