Kolombiya'nın Panama'ya açılan kapısındaki küçük kasaba - Son Dakika
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Kolombiya'nın Panama'ya açılan kapısındaki küçük kasaba

06.05.2022 12:18

Kolombiya'nın Panama sınırında bulunan ve hem Pasifik hem de Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Choco bölgesindeki Unguia kasabası, nehir ve bataklıkları ile dikkat çekiyor.

Kolombiya'nın Panama sınırında bulunan ve hem Pasifik hem de Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Choco bölgesindeki Unguia kasabası, nehir ve bataklıkları ile dikkat çekiyor. Yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan kasabada yaşayanlar, pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından sosyal hayatın tadını çıkarmaya başladı. Unguia'daki okullar açıldı, kafe ve lokantalar müşteri kabul etmeye başladı. Nehir turu yapanlar, kasabanın çevresindeki vahşi yaşamı izleme fırsatı bulurken oyun alanları ve okul bahçeleri futbol tutkunu Kolombiyalı çocukları ağırladı.

Kolombiya'nın Panama'ya açılan kapısındaki küçük kasaba
Kolombiya'nın Panama'ya açılan kapısındaki küçük kasaba
Kolombiya'nın Panama'ya açılan kapısındaki küçük kasaba
Kolombiya'nın Panama'ya açılan kapısındaki küçük kasaba

YORUMLAR
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Atlas Okyanusu, Kolombiya, Panama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'nın Panama'ya açılan kapısındaki küçük kasaba - Son Dakika


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