Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Petro, ABD heyetiyle görüştü - Son Dakika
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Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Petro, ABD heyetiyle görüştü

23.07.2022 05:13
Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Petro, ABD heyetiyle görüştü

Kolombiya'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin gönderdiği heyetle bir araya geldi.

Kolombiya'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin gönderdiği heyetle bir araya geldi.

Başkent Bogota'ta görüşen Petro ve ABD heyeti, iki ülke ilişkileri, barış, iklim değişikliği, göç ve güvenlik konularını masaya yatırdığı bildirildi.

Görüşmeye; yeni Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Kolombiya'nın yeni Washington Büyükelçisi Luis Gilberto Murillo, ABD Ulusal Güvenlik Baş Sekreter Yardımcısı Jonathan Finer ve ABD'nin Bogota Büyükelçisi Francisco Palmieri katıldı.

ABD heyetinin Kolombiya'nın yeni hükümetinin isteği üzerine Serbest Ticaret Anlaşması'nın (FTA) gözden geçirilmesi ve iyileştirmesi konusunda istekli olduğu bilgisine yer verildi.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinin arttırılması, yasa dışı mahsullerin ortadan kaldırılması ve yıkıcı grupların kontrol altına alınmasına yönelik konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Leyva, konuya ilişkin açıklamasında, Petro'nun zaferinin barışın kapılarını daha da açtığını belirterek, "Onun yanında olmak bir ayrıcalıktır, izlenecek adımlar onun liderliğinde ele alınıyor ve bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Duque ile bir araya gelindi

Mevcut Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile öncesinde bir görüşme gerçekleştiren ABD heyeti, Kolombiya hükümetinin iklim kriziyle mücadelede çaba gösterdiğini kaydetti.

Duque'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Joe Biden ve yönetimi adına, demokrasinin savunulmasında, iklim kriziyle, ticaret ve göçle mücadelede, ikili gündemimizin öncelikli konularında hükümetimiz için ifade edilen takdir için çok memnunuz." dedi.

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Kaynak: AA

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