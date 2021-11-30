Kolombiya'nın tarihi kasabası Santa Cruz de Mompox - Son Dakika

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Santa Cruz de Mompox kasabası (DRONE görüntüleri)

Telkari sanatıyla uğraşan gümüşçüler

Kolombiya'nın kuzeyindeki Bolivar eyaletinde bulunan Mompox kentinde, 1995 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Alanı olarak tanınan ve Magdalena Nehri ile çevrili Santa Cruz de Mompox kasabası, geçmişten bugüne çok sayıda kültüre ev sahipliği yapıyor. 3 Mayıs 1537'de Alonso de Heredia tarafından kurulan ve adını o zamanlar yaşayan bir kabile lideri olan Mompox'dan alan kent, el sanatları, tarihi alanları ve kültürü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.