Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki operasyonunda eski 23 FARC üyesi öldürüldü - Son Dakika

Kolombiya ordusunun Venezuela sınırında, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarına yönelik operasyonunda 23 isyancı öldürüldü.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, ordu, Arauca yönetim bölgesine bağlı Pureto Rondon kasabasında, silah bırakmayan eski FARC üyelerine operasyon yaptı.
Çatışmada, üst düzey FARC komutanı olmak üzere 23 isyancı öldürüldü, 5 kişi yaralandı.
Kolombiya ordusunun bir süredir düzensiz silahlı grupların varlığı nedeniyle Venezuela sınırda operasyonlar icra ettiği biliniyor.
FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı
FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti.
Kaynak: AA
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