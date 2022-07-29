Kolombiya ile Venezuela diplomatik ilişkileri yeniden normalleştirecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya ile Venezuela diplomatik ilişkileri yeniden normalleştirecek

29.07.2022 02:42
Kolombiya ile Venezuela diplomatik ilişkileri yeniden normalleştirecek

Kolombiya'nın yeni Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, komşu ülke Venezuela ile bozulan diplomatik ilişkilerin yeniden düzeltileceğini bildirdi.

Kolombiya'nın yeni Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, komşu ülke Venezuela ile bozulan diplomatik ilişkilerin yeniden düzeltileceğini bildirdi.

Venezuela'nın Kolombiya sınırındaki Tachira eyaletinde mevkidaşı Carlos Faria ile bir araya gelen Leyva, bozulan ilişkilerin onarılacağını söyledi.

Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Feria, "Vakti geldiğinde ülkelerimizi temsil edecek ve farklı konsolosluklarda çalışması gereken tüm ekiplerimizin derhal görevlerine başlaması konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Leyva da iki ülkenin 2 bin 200 kilometreden fazla sınıra sahip olduğunu anımsatarak, "Büyükelçilerin ve diğer diplomatik konsolosluk yetkililerinin atanmasıyla, önümüzdeki 7 Ağustos'tan itibaren ikili ilişkilerin kademeli olarak normalleştirilmesi için taraflar isteğini ortaya koydu." dedi.

Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun 7 Ağustos'ta görevi devraldıktan hemen sonra Venezuela'ya büyükelçi atayacağı bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Petro, 22 Haziran'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke kara sınırının açılmasını ele aldıklarını duyurmuştu.

İki ülke ilişkileri Ocak 2019'da kesintiye uğramıştı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque hükümetinin, Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendisini devlet başkanı ilan eden dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasının ardından iki ülke ilişkileri kesintiye uğramıştı.

Venezuela hükümeti, 23 Şubat 2019'daki açıklamasında, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici kapatma kararı almıştı.

Maduro, 24 Şubat 2019'da basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela'yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.

Venezuela ve Kolombiyalı yetkililerin sınırları yeniden açma görüşmeleri en son 6 Eylül 2021'de gerçekleşmiş, müzakerelerin ilerleme olmakla beraber devamı getirilmemişti.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Venezuela, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya ile Venezuela diplomatik ilişkileri yeniden normalleştirecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın iddiasına Bakan Varank'tan ağır tepki: İspat edersen istifa etmeye hazırım
00:35 Sağlık Bakanı Koca, eczane ve ilaçlara ilişkin alınan 3 önemli kararı sosyal medyadan açıkladı!
00:21 Teknik direktör Jorge Jesus'dan şaşırtan açıklama! Premier Lig ekibi Everton'dan aldığı teklifi Fenerbahçe için reddetmiş
00:15 Pençe-Kilit harekatında şehit düşen astsubayla ilgili yürek yakan haber! Babası oğluna aldığı otomobille sürpriz yapacaktı...
23:56 UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri netleşti!
23:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'ten ilk sözler: Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum
23:22 İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları yapılıyor
23:06 Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi
23:01 Hong Kong'da korkutan kaza! Sahneye düşen dev ekran dansçıları yaraladı
22:50 Genç kadını 5 yerinden bıçakladı! Cani adam, neden sorusuna tek cümlelik yanıt verdi: Bana yanlış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 02:42:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kolombiya ile Venezuela diplomatik ilişkileri yeniden normalleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement