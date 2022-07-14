Kolombiya Üniversitesi Ekonomi Profesörü Ocampo, yaptığı açıklamada, yoksulluk programlarına daha fazla harcama yapılması için varlıklı kişilerden alınan vergilerin artırılmasına odaklanacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kolombiya'nın yeni Maliye Bakanı Ocampo, Batı Avrupa tipi kapitalizm istediğini açıkladı - Son Dakika

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