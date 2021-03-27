Kolombiya ormanlarındaki eski kayalar ve mağara sanatı - Son Dakika

Kolombiya ormanlarındaki eski kayalar ve mağara sanatı
27.03.2021 02:58
Kolombiya'nın Guaviare departmanının merkezi olan San Jose del Guaviare şehrindeki ormanlarda bir çok eski kaya bulunuyor.
Kolombiya'nın Guaviare departmanının merkezi olan San Jose del Guaviare şehrindeki ormanlarda bir çok eski kaya bulunuyor. Doğa gezileri için uygun fırsat sunan bu ormanlık bölgeler, sıkça bulunan eski taşlarla kaplanmış olarak bulunuyor. Denizin akıntısıyla farklı şekillerde oluşan küçük ve büyük ebatlardaki kayalar, bazen üste üstte duran şekillerde bulunurken, kırmızı ve sarı rengine yakın akan nehirler içlerinde gezilebilecek ve tırmanılabilecek tüneller oluşturmuş bulunuyor.
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