Kolombiya Paujil'de kadınlar, terör ve çatışmaların izini kahve üretimiyle siliyor - Son Dakika
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Kolombiya Paujil'de kadınlar, terör ve çatışmaların izini kahve üretimiyle siliyor

17.07.2022 17:55

Kolombiya'nın güneyinde, bir zamanlar sık sık yaşanan çatışmalarla hatırlanan Caqueta yönetim bölgesine bağlı Paujil kasabası, barış sağlandıktan sonra kadın girişimcilerin çabasıyla ve kahve üretimiyle anılmaya başlandı.

Kolombiya'nın güneyinde, bir zamanlar sık sık yaşanan çatışmalarla hatırlanan Caqueta yönetim bölgesine bağlı Paujil kasabası, barış sağlandıktan sonra kadın girişimcilerin çabasıyla ve kahve üretimiyle anılmaya başlandı.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Kasım 2016'da imzalanan barış anlaşmasının ardından kısmen güvenliğin sağlandığı bölgelere, devlet teşviki ve sosyal projelerle geri dönen bir grup kadın girişimci, dağlarda kahve üretimi yapıyor.

Paujil'deki Sonora köyündeki kadın girişimciler, "Cafe Sonora" adını verdikleri kendi kahve markasını piyasaya sürdü.

AA muhabirine konuşan Paujil Kahve Kadınları Derneği çatısı altında toplanan kadınlar, 20 kişi bir araya gelerek kolektif bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Dernek üyelerinden Miryam, 20 yılı aşkın süre önce Tulua kentinden bu köye geldiğini belirterek, "Kocamın ailesinin Sonora'daki çiftliğine geldiğimde, kahve hasadının ortasındaydılar. Toprak ve kahve bilgisini öğrenmek zorunda kaldım. Bugün artık çocuklarıma ve torunlarıma öğretebileceğim bir arazi var." ifadesini kullandı.

Üreticilerden Helena Tellez, kahve yetiştiriciliğinin yalnızca erkeklere özgü bir meslek olmadığını vurgulayarak, "Kahve kültürü maçodur. Kahve sertifikasını hep kocalar alır, şimdiye kadar kadınlara kimlik kartı dışında bir şey verilmedi. Bu proje, kadınların kilit nokta olduğunu gösterdi." dedi.

"Hedef büyük miktarda ihracat yapabilmek"

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Tellez, "Hedef büyük miktarda ihracat yapabilmek, iyi kalite, emekle bunu yapabiliriz. Fırsatlara ihtiyacımız var, böylece hepimiz aynı yolda yürüyebiliriz." şeklinde konuştu.

Paujil Kahve Kadınları Derneği

Ulusal Kahve Yetiştiricileri Federasyonunun çağrısıyla bir grup işçi kadın tarafından kurulan Paujil Kahve Kadınları Derneği, sadece üretim ve ticaretin güçlenmesi için değil aynı zamanda cinsiyet eşitliği, kırsal kesimdeki kadınların güçlendirilmesi için de projeler yürütüyor.

Dernek, Tarım Bakanlığının "Kırsal Kadın Programı" adında başlattığı projeye ihtiyaç duyulan makine ve malzeme temininde bulunuyor.

Proje sayesinde bölgenin kahve üretimini yüzde 40 arttıran kadınlar, ortak pazarda 25 kahve şirketinin bölgeye ilgi duymasını sağladı.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya Paujil'de kadınlar, terör ve çatışmaların izini kahve üretimiyle siliyor - Son Dakika

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