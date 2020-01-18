Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik saldırının kurbanları anıldı - Son Dakika

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Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik saldırının kurbanları anıldı
1 saat önce
GÖRÜNTÜ Cumhurbaşkanı Ivan Duque'in gelişi anıta çiçek koyması Cumhurbaşkanı Ivan Duque'in konuşması Askeri törenden görüntüler BOGOTA - Geçen yıl 22 polis adayının ölümüne neden olan Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik bomba yüklü araç saldırısının kurbanları, saldırının birinci yılında...
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:16 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ
Cumhurbaşkanı Ivan Duque'in gelişi anıta çiçek koyması
Cumhurbaşkanı Ivan Duque'in konuşması
Askeri törenden görüntüler BOGOTA - Geçen yıl 22 polis adayının ölümüne neden olan Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik bomba yüklü araç saldırısının kurbanları, saldırının birinci yılında başkent Bogota'daki polis akademisinde anıldı. Törene Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque da katıldı.
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