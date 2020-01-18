Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik saldırının kurbanları anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik saldırının kurbanları anıldı - Son Dakika

Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik saldırının kurbanları anıldı

1 saat önce

GÖRÜNTÜ Cumhurbaşkanı Ivan Duque'in gelişi anıta çiçek koyması Cumhurbaşkanı Ivan Duque'in konuşması Askeri törenden görüntüler BOGOTA - Geçen yıl 22 polis adayının ölümüne neden olan Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik bomba yüklü araç saldırısının kurbanları, saldırının birinci yılında...

GÖRÜNTÜ

Cumhurbaşkanı Ivan Duque'in gelişi anıta çiçek koyması

Cumhurbaşkanı Ivan Duque'in konuşması

Askeri törenden görüntüler BOGOTA - Geçen yıl 22 polis adayının ölümüne neden olan Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik bomba yüklü araç saldırısının kurbanları, saldırının birinci yılında başkent Bogota'daki polis akademisinde anıldı. Törene Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque da katıldı.

Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik saldırının kurbanları anıldı

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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