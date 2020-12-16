KOLOMBİYA - San Andres adalarında yılbaşı hazırlıkları - Son Dakika

KOLOMBİYA - San Andres adalarında yılbaşı hazırlıkları
16.12.2020 19:16
GÖRÜNTÜ DKÜMÜ: San Andres Adası'ndan detaylar Ziyaretçilerin fotoğraf çektirmesi Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın San Andres adaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kaybettiği turistik ilgiyi, yaklaşan Noel Bayramı ve yılbaşı için süslediği rengarenk ışıklarla yeniden...
GÖRÜNTÜ DKÜMÜ:
San Andres Adası'ndan detaylar
Ziyaretçilerin fotoğraf çektirmesi Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın San Andres adaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kaybettiği turistik ilgiyi, yaklaşan Noel Bayramı ve yılbaşı için süslediği rengarenk ışıklarla yeniden kazanmayı bekliyor. Açık alanlara yerleştirilen ışıklı dekorlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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